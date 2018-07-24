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В 2017 году в мире были убиты более 200 защитников окружающей среды
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В 2017 году в мире были убиты более 200 защитников окружающей среды 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере 207 человек, занимавшихся охраной окружающей среды, были убиты в прошлом году, сообщается в докладе «At what cost?» (Какой ценой?) международной неправительственной организации Global Witness, головной офис которой находится в Лондоне.
Организация сообщает, что местные власти, активисты и защитники окружающей среды становятся жертвами, пытаясь защитить свои дома и общины от добычи полезных ископаемых, агробизнеса и деструктивной промышленности.
По данным доклада, убийства были зафиксированы в 22 странах мира. Более того, 2017 год стал рекордным по числу убитых участников кампаний по защите окружающей среды.
"Убийство является одним из основных способов заставить защитников замолчать, помимо угроз убийством, арестов, насилия, похищений и агрессивных нападений в рамках закона", — говорится в докладе.
Global Witness выделяет несколько стран, где было зафиксировано наибольшее число убийств в 2017 году. Первое место занимает Бразилия (57 убийств), следом идут Филиппины (48), Мексика (15) и Перу (8). Среди 22 стран, упомянутых организацией, Россия не фигурирует.
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