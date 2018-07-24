Открытие в стиле РИТМа

Вечером 23 июля в Омской области торжественно открылся молодежный форум

«РИТМ». Он собрал молодых и инициативных людей. Церемонию посетил руководитель

регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий

Крикорьянц. Он поприветствовал участников и передал ребятам пожелания от главы

— Александр Леонидович сегодня на аппаратном совещании попросил меня и от его лица поприветствовать вас и пожелать, получить от форума то, чего вы хотите, —

сообщил со сцены Дмитрий Крикорьянц. — Глава региона пообещал, что уже в ближайшие дни погода наладится (улыбается). Как бы ни тривиально это прозвучало из моих уст, я хочу сказать: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! РИТМ — это стартовая площадка как финансовая, так и педагогическая, на ней вы сможете получить

множество знаний, познакомиться с новыми людьми и реализовать свои проекты. Я желаю, чтобы эта неделя была продуктивной и запомнилась вам надолго! Выжмите из РИТМа максимум!

Ребят на открытии ждала интересная концертная программа. С танцевальными

номерами перед участниками выступили шоу-балет «Малина», музыкальную зарисовку

представила группа барабанщиков Show Drum Band, а настоящий интерактив устроил

омский иллюзионист Дмитрий Трофимов . Он не только показал фокусы, но и пообщался с участниками форума: пожелал им успехов и, чтобы в их жизни никогда не было «черных

полос».

Во время концерта форумчане смогли насладиться ярким шоу, а также проявить

свой талант. Каждое направление приготовило небольшую визитку, в которой ребята

рассказали о своей площадке. Так, участники «Творчества» приготовили танец и нарисовали специально для РИТМа картину; представители студенческого самоуправления

показали небольшую миниатюру «Студент на зачете». Волонтеры зачитали стих о добровольчестве, написанный сегодня днем, предприниматели подготовили зарисовку о бизнесменах и «бабках». У общественно-политического направления была песня про то,

что такое РИТМ и почему на него стоит приезжать, а ребята с информационной секции

прямо на сцене показали новостной выпуск, в котором рассказали о последних событиях

форума и сообщили сводку погоды.

После торжественного открытия ритмовцев ждал небольшой сюрприз — специально

для ребят на форум пригласили омскую группу «Стерео», участники которой исполнили

известные зарубежные и русские хиты.