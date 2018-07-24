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Открытие в стиле РИТМа
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Открытие в стиле РИТМа 

Советский спорт 28 минут назад
Вечером 23 июля в Омской области торжественно открылся молодежный форум
«РИТМ». Он собрал молодых и инициативных людей. Церемонию посетил руководитель
регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий
Крикорьянц. Он поприветствовал участников и передал ребятам пожелания от главы
области Александра Буркова.
— Александр Леонидович сегодня на аппаратном совещании попросил меня и от его  лица поприветствовать вас и пожелать, получить от форума то, чего вы хотите, —
сообщил со сцены Дмитрий Крикорьянц. — Глава региона пообещал, что уже в  ближайшие дни погода наладится (улыбается). Как бы ни тривиально это прозвучало из  моих уст, я хочу сказать: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! РИТМ — это  стартовая площадка как финансовая, так и педагогическая, на ней вы сможете получить
множество знаний, познакомиться с новыми людьми и реализовать свои проекты. Я  желаю, чтобы эта неделя была продуктивной и запомнилась вам надолго! Выжмите из  РИТМа максимум!
Ребят на открытии ждала интересная концертная программа. С танцевальными
номерами перед участниками выступили шоу-балет «Малина», музыкальную зарисовку
представила группа барабанщиков Show Drum Band, а настоящий интерактив устроил
омский иллюзионист Дмитрий Трофимов. Он не только показал фокусы, но и пообщался с  участниками форума: пожелал им успехов и, чтобы в их жизни никогда не было «черных
полос».
Во время концерта форумчане смогли насладиться ярким шоу, а также проявить
свой талант. Каждое направление приготовило небольшую визитку, в которой ребята
рассказали о своей площадке. Так, участники «Творчества» приготовили танец и  нарисовали специально для РИТМа картину; представители студенческого самоуправления
показали небольшую миниатюру «Студент на зачете». Волонтеры зачитали стих о  добровольчестве, написанный сегодня днем, предприниматели подготовили зарисовку о  бизнесменах и «бабках». У общественно-политического направления была песня про то,
что такое РИТМ и почему на него стоит приезжать, а ребята с информационной секции
прямо на сцене показали новостной выпуск, в котором рассказали о последних событиях
форума и сообщили сводку погоды.
После торжественного открытия ритмовцев ждал небольшой сюрприз — специально
для ребят на форум пригласили омскую группу «Стерео», участники которой исполнили
известные зарубежные и русские хиты.
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