Владимир Ресин посетил храм Священномученика Ермогена

Сопровождал Владимира Иосифовича, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, а также Префект Юго-Западного округа г. Москвы Волков Олег Александрович

Показав гостям территорию храмового комплекса и территорию строительства, настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук проводил присутствующих в здание Воскресной школы, где во время чаепития были обсуждены текущие и грядущие вопросы строительства.

По окончании встречи гости посетили храм в честь Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.