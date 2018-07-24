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Владимир Ресин посетил храм Священномученика Ермогена
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Владимир Ресин посетил храм Священномученика Ермогена 

Каховка 36 минут назад
Фото: Каховка
23 июля куратор Программы строительства православных храмов в г. Москве Владимир Ресин, посетил храм Священномученика Ермогена в Зюзине.
Сопровождал Владимира Иосифовича, Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря, а также Префект Юго-Западного округа г. Москвы Волков Олег Александрович.
Показав гостям территорию храмового комплекса и территорию строительства, настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук проводил присутствующих в здание Воскресной школы, где во время чаепития были обсуждены текущие и грядущие вопросы строительства.
По окончании встречи гости посетили храм в честь Святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского.
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