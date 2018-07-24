Суд отказал осужденному члену банды Цапков в аннулировании брачного договора

По словам адвоката, брачный договор в 2015 году был подписан под давлением жены, которая грозилась бросить мужа в колонии и убеждала его, что семейный бизнес может попасть под взыскание по заявлениям потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак был расторгнут. По данным СМИ, по условиям брачного договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз. По оценкам экспертов, стоимость спорных активов — около 3 млрд рублей.

"Кущевский районный суд отказал в признании брачного договора бывших супругов Цеповяз недействительным и в признании права собственности Вячеслава Цеповяза на имущество. Истец намерен подать жалобу на данное решение суда, считает его незаконным и необоснованным", — сказал Муртазов.

По информации адвоката, истец не мог присутствовать в суде из-за болезни. Комментарием второй стороны — бывшей супруги Вячеслава Цеповяза — ТАСС не располагает.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил главаря банды Сергея Цапка, а также Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению. Николай Цапок и Вячеслав Цеповяз были осуждены на 20 лет (в 2014 году Верховный суд снизил Цеповязу наказание на два месяца), Владимир Запорожец — на 19 лет лишения свободы.