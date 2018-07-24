Ещё
Член банды «цапков» Цеповяз не смог после развода отсудить у жены свою долю в компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Член банды «цапков» Цеповяз не смог после развода отсудить у жены свою долю в компании 

Деловая газета. Юг 58 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Кущевский районный суд не удовлетворил иск осужденного по делу банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза об аннулировании брачного контракта с Натальей Цеповяз. Также суд отклонил требование признать право Цеповяза на половину имущества, нажитого в браке, пишет газета «Коммерсантъ».
Брачный контракт супруги Цеповяз заключили в июне 2015 года в исправительной колонии в Амурской области. По словам Натальи Цеповяз, инициатива подписания документа принадлежала ее мужу, он попросил ее взять на себя распоряжение совместно нажитым имуществом, поскольку в колонии не имел возможности управлять бизнесом. В 2017 году женщина расторгла брак с Вячеславом Цеповязом. После развода супруга получила 100% долей в ООО ОПХ «Слава Кубани» (сельское хозяйство) и ООО «Созвездие» (ресторанный бизнес), а также участки земель сельхозназначения площадью 4,3 га.
Цеповяз в своем исковом заявлении утверждает, что брачный контракт подписал под давлением жены, которая опасалась, что семейный бизнес может попасть под взыскание по заявлениям потерпевших от банды «Цапки». Суд, изучив мнения сторон, отказал в аннулировании брачного контракта, посчитав его утверждение о давлении голословным. По словам адвоката Эльбруса Муртазова, представляющего Вячеслава Цеповяза в суде, решение будет обжаловано.
Вячеслав Цеповяз в 2013 году был осужден как участник банды «Цапки» на 20 лет колонии. ООО ОПХ «Слава Кубани» принадлежало ему с 2003 года, в декабре 2010 года (спустя месяц после убийства 12 человек в доме Аметовых) права на агробизнес перешли его матери Тамаре Цеповяз, а после ее смерти в 2011 году — Наталье Цеповяз, которая является гендиректором предприятия.
Эксперты оценивают стоимость агробизнеса «Слава Кубани» в сумму порядка 3 млрд рублей. Предприятие обрабатывает 14,3 тыс. га земли. В 2016 году выручка ОПХ составила 660 млн рублей, чистая прибыль — 48 млн рублей.
Деловая газета. Юг: последние новости
Краснодар в 2018 году получил 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды Сети «Кубаньэнерго» выдерживают пиковые нагрузки на энергосистему Краснодара Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «ЖК АРС-Аврора»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост336
Умер советник Путина31
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды19
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение