Член банды «цапков» Цеповяз не смог после развода отсудить у жены свою долю в компании

Брачный контракт супруги Цеповяз заключили в июне 2015 года в исправительной колонии Амурской области . По словам Натальи Цеповяз, инициатива подписания документа принадлежала ее мужу, он попросил ее взять на себя распоряжение совместно нажитым имуществом, поскольку в колонии не имел возможности управлять бизнесом. В 2017 году женщина расторгла брак с Вячеславом Цеповязом. После развода супруга получила 100% долей в ООО ОПХ «Слава Кубани» (сельское хозяйство) и ООО «Созвездие» (ресторанный бизнес), а также участки земель сельхозназначения площадью 4,3 га.

Цеповяз в своем исковом заявлении утверждает, что брачный контракт подписал под давлением жены, которая опасалась, что семейный бизнес может попасть под взыскание по заявлениям потерпевших от банды «Цапки». Суд, изучив мнения сторон, отказал в аннулировании брачного контракта, посчитав его утверждение о давлении голословным. По словам адвоката Эльбруса Муртазова, представляющего Вячеслава Цеповяза в суде, решение будет обжаловано.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был осужден как участник банды «Цапки» на 20 лет колонии. ООО ОПХ «Слава Кубани» принадлежало ему с 2003 года, в декабре 2010 года (спустя месяц после убийства 12 человек в доме Аметовых) права на агробизнес перешли его матери Тамаре Цеповяз , а после ее смерти в 2011 году — Наталье Цеповяз, которая является гендиректором предприятия.

Эксперты оценивают стоимость агробизнеса «Слава Кубани» в сумму порядка 3 млрд рублей. Предприятие обрабатывает 14,3 тыс. га земли. В 2016 году выручка ОПХ составила 660 млн рублей, чистая прибыль — 48 млн рублей.