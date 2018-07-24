Самарский зоопарк просит проголосовать за его переезд к больнице Середавина 

Зоопарку давно требовалось расширение
В Самаре идет голосование за новую площадку для размещения городского зоопарка, которому давно требуется расширение. Руководители зверинца просят жителей областной столицы отдать свой голос за их переезд на новую территорию — к больнице имени Середавина. Об этом представитель Самарского зоопарка написал в соцсетях.
Изначально на выбор самарцам предложили три варианта. Первые два касаются переноса зоопарка в Южный город или на территорию рядом с областной больницей Середавина. Третий вариант предусматривает сохранение учреждения на прежнем месте на улице Ново-Садовой и его дальнейшее благоустройство.
— Просим проголосовать вас за вариант № 2 — территорию за Самарской областной больницей имени Середавина. Наш старый адрес Ново-Садовая, 146, который набирает сейчас 50% голосов, исключается. Вся земля вокруг зоопарка находится в частной собственности, расширить площадку зоосада невозможно, — рассказали в Самарском зоопарке. — До конца голосования осталось 3 дня. Просим нас поддержать.
Отдать свой голос за новое место размещения зоопарка жители могут на платформе «Вместе».
Зоопарк основали в Самаре в январе 1992 года. Сегодня его площадь составляет 0,23 га, а аудитория — почти 150 тысяч человек. Фауна включает 1 637 животных, которые являются представителями около 250 видов. 128 из них занесены в Красную Книгу.