Самарский зоопарк просит проголосовать за его переезд к больнице Середавина

Зоопарку давно требовалось расширение

Самаре идет голосование за новую площадку для размещения городского зоопарка, которому давно требуется расширение. Руководители зверинца просят жителей областной столицы отдать свой голос за их переезд на новую территорию — к больнице имени Середавина. Об этом представитель Самарского зоопарка написал в соцсетях.

Изначально на выбор самарцам предложили три варианта. Первые два касаются переноса зоопарка в Южный город или на территорию рядом с областной больницей Середавина. Третий вариант предусматривает сохранение учреждения на прежнем месте на улице Ново-Садовой и его дальнейшее благоустройство.

— Просим проголосовать вас за вариант № 2 — территорию за Самарской областной больницей имени Середавина. Наш старый адрес Ново-Садовая, 146, который набирает сейчас 50% голосов, исключается. Вся земля вокруг зоопарка находится в частной собственности, расширить площадку зоосада невозможно, — рассказали в Самарском зоопарке. — До конца голосования осталось 3 дня. Просим нас поддержать.

Отдать свой голос за новое место размещения зоопарка жители могут на платформе «Вместе».

Зоопарк основали в Самаре в январе 1992 года. Сегодня его площадь составляет 0,23 га, а аудитория — почти 150 тысяч человек. Фауна включает 1 637 животных, которые являются представителями около 250 видов. 128 из них занесены в Красную Книгу.