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10 тайных селений, которые надежно скрыты от посторонних
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10 тайных селений, которые надежно скрыты от посторонних 

Don't Panic 34 минуты назад
Фото: Don't Panic
В наших городах живет уже четыре миллиарда человек, что составляет почти половину всего населения планеты. И если вам уже нехорошо от постоянной толкотни в метро и другом общественном транспорте, то знайте — большинство окружающих думает также. Хоть раз за весь год вы должны выбираться подальше от других людей, просто чтобы сохранить свое психическое здоровье. Не нужно выбирать долго: вот 10 идеальных деревень, где вы отдохнете и душой и телом.
Тристан-да-Кунья
В этой деревне любил в свое время бывать Наполеон, окончивший свои дни как раз на Святой Елене. Сегодня в поселке живет всего триста человек, меньше всего на свете интересующихся, что происходит в большом мире.
Кубер-Педи
Австралийцам приходится мириться с нелегкими условиями жизни на материке. Поселение Кубер-Педи полностью выстроено под землей: только так можно спастись от палящего солнца, светящего здесь круглый год.
Жизнь вьетнамцев из этой деревни не менялась веками. Рисовые поля будут возделаны даже если случиться второе пришествие — религия религией, а есть нужно каждый день.
Фурора
Дома местных жителей не случайно раскрашены так ярко. Люди выполняют распоряжение мэра, позаботившегося о том, чтобы деревушку вообще было видно с моря.
Андредал
За узкой долиной фьорда Аурландс ведет свою тихую и размеренную жизнь крохотная деревушка Андредал. Вплоть до 1999 года любой турист должен был добираться сюда только на лодке — в 1999 появилась единственная на всю деревню дорога.
Уакачина
Оставаться здесь по собственной воле не стал бы ни один нормальный человек, ведь местная пустыня считается чуть ли не самой засушливой во всем мире. Однако, почти сотня жителей деревни Уакачина думают иначе — для них местный климат просто чудесен.
Исорток
На востоке Гренландии расположена одна из самых волшебных деревушек мира. Здесь вполне мог бы жить сам Санта-Клаус — местные жители ничуть бы ему не мешали.
Гасадалур
Скандинавы вообще любят забираться подальше, чтобы вести там обособленную жизнь. На скалах Фарерских островов община из 16 человек взяла и построила себе собственную деревню. Попасть сюда очень непросто: до сквозного тоннеля, ведущего к деревни, путешественнику потребуется подняться еще на полкилометра ввысь.
Монемвасия
Каменный остров, за которым спряталась эта небольшая деревенька, был отделен от материка сильнейшим землетрясением, случившемся еще в 375 году. Найти поселение греческих рыбаков будет непросто, разве что вам покажет дорогу кто-то из местных жителей.
Аогашима
Вся деревня представляет собой самый настоящий кратер вулкана. Конечно, он уже давно не действует — но кто знает, какие сюрпризы готовит жителям природа.
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