Ещё
Политолог оценил планы США продлить запрет на военное сотрудничество с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Политолог оценил планы США продлить запрет на военное сотрудничество с Россией 

RT на русском 34 минуты назад
Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал в беседе с RT планы конгресса США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.
«Абсолютно ожидаемо. Это чётко ложится в ту политическую линию, которая сейчас господствует в конгрессе. В тех условиях зашкаливающей антитрамповской, антироссийской истерии, которая сформировалась после встречи в Хельсинки, вообще удивительно, что конгресс пошёл по такому мягкому режиму продления санкционной политики — можно было ожидать чего угодно», — пояснил Евстафьев.
По его словам, в целом это говорит об абсолютном тупике американской политики в отношении России.
«Если не сотрудничать по линии министерств обороны, тогда встаёт вопрос, каким образом будут пресекать действия вооружённых террористических группировок, бороться с серьёзными военными угрозами? Американцы ужесточением санкционной политики только загоняют себя в тупик», — пояснил Евстафьев.
Ранее стало известно, что Вашингтон намерен «для противостояния России» запретить сотрудничество с Москвой по военной линии.
RT на русском: последние новости
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось до 50 В ОНК Москвы сообщили о находящемся в СИЗО «Лефортово» обвиняемом в госизмене мужчине В одном из районов Тувы вводится карантин из-за подозрения о наличии там сибирской язвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции94
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую160
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью35
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен790
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение