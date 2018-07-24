Политолог оценил планы США продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал в беседе с RT планы конгресса США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.

«Абсолютно ожидаемо. Это чётко ложится в ту политическую линию, которая сейчас господствует в конгрессе. В тех условиях зашкаливающей антитрамповской, антироссийской истерии, которая сформировалась после встречи в Хельсинки , вообще удивительно, что конгресс пошёл по такому мягкому режиму продления санкционной политики — можно было ожидать чего угодно», — пояснил Евстафьев.

По его словам, в целом это говорит об абсолютном тупике американской политики в отношении России

«Если не сотрудничать по линии министерств обороны, тогда встаёт вопрос, каким образом будут пресекать действия вооружённых террористических группировок, бороться с серьёзными военными угрозами? Американцы ужесточением санкционной политики только загоняют себя в тупик», — пояснил Евстафьев.