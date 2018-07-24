Ямальские следователи пересели на велосипеды 

День сотрудника органов следствия России, который будет отмечаться 25 июля, следователи из лабытнангского отдела СКР отпраздновали еще в воскресенье, ударив велопробегом до соседнего поселка Харп и обратно.
По словам их руководителя, Семена Леонова, не смотря на жаркую погоду, на дороге велосипедистов донимали оводы, много сил ушло у них на долгих подъемах.
— Можно считать это дебютной поездкой. Невзирая на трудности, никто не сошел с дистанции. Все участники оказались физически готовы к испытаниям. Помогло и то, что мы регулярно занимаемся спортом, — отметил он.
Всего следователи на велосипедах преодолели дистанцию в 76 километров.