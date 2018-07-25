Петербургский транспорт поедет по-сингапурски

Мечты петербуржцев об удобном и быстром проезде по городу получили шанс осуществиться. Не скоро — лет через 10-15, но это лучше, чем никогда. Шаг к интеллектуальному управлению движением сделал Смольный: вице-губернатор Игорь Албин с группой специалистов-транспортников поехал в Сингапур учиться их опыту.

Электронный мозг

Азиатский город будущего удивил: там умные системы сами отслеживают ситуацию на дорогах, прогнозируют заторы и даже аварии — и тут же меняют схему и скорость движения. Почти 4,5 тыс. видеокамер наблюдают за транспортными потоками, а компьютеры распознают опасные ситуации. Датчики, вмонтированные в асфальт, измеряют его температуру, влажность, механическую нагрузку. Из единого центра управления следуют команды на все 2,3 тыс. городских светофоров и электронные дорожные указатели. И управляет всем этим электронный мозг — Интеллектуальная транспортная платформа. Такая же должна появиться и в Петербурге . Разработают её сингапурцы, причём с учётом особенностей Северной столицы: ширины её улиц, огромного количества машин и туристических автобусов. Вообще, эти два города похожи: у них примерно одинаковые площадь и количество жителей. Вот только уличная сеть в Сингапуре в два раза насыщеннее, чем в Питере, а машин в три раза меньше: у них полмиллиона, у нас — полтора. Две трети сингапурцев предпочитают общественный транспорт, он комфортный, чистый, ходит часто и строго по расписанию — это тоже заслуга электронных систем. Никто частные машины с улиц не прогоняет, горожанам самим удобно ездить в автобусах или на метро. Даже владельцы крупнейших корпораций без мук снобизма спускаются в подземку вместе с обычными людьми. Будет ли так в Петербурге? Посмотрим.

Игорь Албин присмотрел ещё одну новацию, актуальную для Северной столицы — специальные электронные карты для «медленных пешеходов». Их выдают всем, кто старше 60 лет, а также инвалидам и семьям с маленькими детьми, которых пока надо возить в коляске. Приложишь такую к столбу светофора — и зелёный свет будет гореть дольше, чтобы пожилой человек успел перейти улицу. Этой же картой можно расплачиваться в общественном транспорте — со скидками, естественно. Нашему чиновнику идея понравилась. Но реализована она будет, увы, не раньше, чем появится Единая система управления транспортным комплексом Петербурга, основанная на сингапурской интеллектуальной платформе.

«Мы питаем надежду, что интеллектуальная транспортная система Сингапура будет максимально использована при создании подобной системы в Петербурге», — сказал Албин.

«Мы рады предложить вам наши знания, — откликнулся глава агентства по управлению наземным транспортом Сингапура Ку Фат Хо. — И когда вы учитесь у нас, мы учимся у вас».

Задача — поумнеть

В феврале этого года в Петербурге приняли концепцию «Умный город». В мире так называют комплексную систему, управляющую не только транспортом, но и расходованием энергии, сбором мусора, коммуналкой, госуслугами, медициной, образованием — в общем, всем, чем только можно.

Амстердам, Пример в этом показывает Израиль , где Тель-Авив ещё в 2014 году признали «самым умным городом мира». В числе европейских передовиков — Саутгемптон Стокгольм , Барселона. А в Азии — Сингапур. В 2006 году в этом городе-государстве создали компанию Singapore Cooperation Enterprise, которая помогает другим странам перенять их опыт в самых разных сферах.

Петербург начал с транспорта. На первом этапе Смольный планирует развивать автоматизированную систему управления дорожным движением — пока она находится в младенческом состоянии. Например, под её контролем — лишь 60 процентов городских светофоров. Но к 2022 году система должна повзрослеть. Благодаря ей Северная столица надеется на четверть снизить количество ДТП и на 17 процентов — число пострадавших. На 25 процентов сократится и время, которое горожане ежедневно тратят на дорогу.

Аналогичные системы уже действуют на КАД и ЗСД. Предполагается, что все они должны объединиться и работать на сингапурской платформе — полный пакет документов по её разработке, включая технические и финансовые параметры, должен быть готов уже к этой осени.

«Наша конечная цель — создание умного города, — поставил задачу Игорь Албин. — А умный город начинается с умного транспорта».