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Албин предложил сингапурскому архитектору поработать над проектом Южного
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Албин предложил сингапурскому архитектору поработать над проектом Южного 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Игорь Албин предложил известному сингапурскому архитектору Лю Тай Керу поработать над проектом города-спутника Южный.
Встреча состоялась в среду, 25 июля. Петербургская делегация представила имеющийся проект. Сам Лю Тай Кер познакомился с концепцией Южного еще в 2015 году. Он считает, что надо заниматься не планированием отдельных объектов города-спутника, а посмотреть на него с высоты большого Генплана города.
Игорь Албин уверен, что известному архитектору необходимо продолжить диалог с инициаторами строительства.
Сам Лю Тай Кер реализовал свои архитектурные проекты в более чем 40 городах по всему миру.
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