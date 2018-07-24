Билеты на «Ростов» — «Ахмат» в кассах стадиона «Олимп-2»

При покупке билета на игру, вы можете получить бесплатно место на трибуне для своего ребенка возрастом до 13 лет при предъявлении вашего паспорта гражданина РФ , в котором вписаны данные о ребенке.

Обращаем ваше внимание, что данное правило не распространяется для владельцев абонементов в связи с тем, что клуб не может гарантировать наличие свободного соседнего места для владельцев карт болельщиков с фиксированным местом на «Ростов-Арене». Тем не менее, все дети до 7 лет имеют право бесплатного входа на стадион без предоставления персонального места.

Бесплатные детские билеты имеют специальные обозначения на бланке билета и подлежат обязательному контролю со стороны стюардов при проходе на стадион. Взрослым болельщикам с детскими билетами будет отказано во входе на «Ростов-Арену».

В новом футбольном сезоне для всех пенсионеров будет действовать скидка 50% на покупку билета. Для получения скидки необходимо предъявить в кассе паспорт гражданина России, а также пенсионное удостоверение. Особая категория билетов для пожилых людей также подлежит дополнительному контролю при проходе на стадион. Держателям данных билетов необходимо предъявить паспорт и пенсионное удостоверение при входе на «Ростов-Арену».

Также напоминаем, что приобрести билет на матч с «Ахматом» можно в онлайн-режиме на сайте ФК «Ростов»: http://tickets.fc-rostov.ru/. Однако получение вышеуказанных скидок и бесплатных билетов возможно только при покупке в кассах стадиона «Олимп-2».