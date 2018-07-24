Губернатор МО пригласил молодежь на День открытых Дверей в Егорьевск

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья 27 июля посетить Егорьевск . Там пройдет закрытие областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья». В его рамках власти региона проведут День открытых дверей Московской области, объявил глава региона на заседании правительства.

Подобное мероприятие — первая масштабная карьерная площадка в МО. Там будут представлены крупные компании, ведущие вузы, колледжи, которые располагаются и работают в регионе. Будущие студенты, молодые специалисты узнают о возможностях, которые открыты для них в Московской области. Глава региона подчеркнул, что нужно помочь людям добраться до места проведениям форума.

«Прошу глав принять в этом участие, оказать содействие с транспортом для доставки молодежи в Егорьевск», — сказал Воробьев.

Губернатор выразил надежду на то, что подобные дни профориентации будут проводиться в регионе на постоянной основе.