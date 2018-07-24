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Губернатор МО пригласил молодежь на День открытых Дверей в Егорьевск
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Губернатор МО пригласил молодежь на День открытых Дверей в Егорьевск 

360tv.ru 35 минут назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья 27 июля посетить Егорьевск. Там пройдет закрытие областного молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья». В его рамках власти региона проведут День открытых дверей Московской области, объявил глава региона на заседании правительства.
Подобное мероприятие — первая масштабная карьерная площадка в МО. Там будут представлены крупные компании, ведущие вузы, колледжи, которые располагаются и работают в регионе. Будущие студенты, молодые специалисты узнают о возможностях, которые открыты для них в Московской области. Глава региона подчеркнул, что нужно помочь людям добраться до места проведениям форума.
«Прошу глав принять в этом участие, оказать содействие с транспортом для доставки молодежи в Егорьевск», — сказал Воробьев.
Губернатор выразил надежду на то, что подобные дни профориентации будут проводиться в регионе на постоянной основе.
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