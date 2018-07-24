Пожарная безопасность в жилом секторе 

Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что в целях предотвращения пожара запрещается:
— Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы
— Пользоваться неисправными или сломанными электроприборами
— Перегружать сеть
— Пользоваться источниками открытого огня
— Хранить в квартирах и жилых домах легко воспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны
— Загромождать пути эвакуации, лестничные пролеты, коридоры.
При возникновении пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101». Будьте осторожны и бдительны. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить