Ещё
Пожарная безопасность в жилом секторе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Пожарная безопасность в жилом секторе 

Управа района Куркино 40 минут назад
Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает, что в целях предотвращения пожара запрещается:
— Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы
— Пользоваться неисправными или сломанными электроприборами
— Перегружать сеть
— Пользоваться источниками открытого огня
— Хранить в квартирах и жилых домах легко воспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны
— Загромождать пути эвакуации, лестничные пролеты, коридоры.
При возникновении пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101». Будьте осторожны и бдительны. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить
Управа района Куркино: последние новости
Самых активных футбольных болельщиков наградят в «Салюте» В Куркине детям прочитали «Сказки под сосной» Лекцию по астрономии прочтут в КЦ «Салют»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции98
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую165
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью39
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен793
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение