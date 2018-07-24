Пожарная безопасность в жилом секторе

— Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы

— Пользоваться неисправными или сломанными электроприборами

— Перегружать сеть

— Пользоваться источниками открытого огня

— Хранить в квартирах и жилых домах легко воспламеняющиеся жидкости, газовые баллоны

— Загромождать пути эвакуации, лестничные пролеты, коридоры.

При возникновении пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101». Будьте осторожны и бдительны. Помните: пожар легче предупредить, чем потушить