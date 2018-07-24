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Краснодарские дольщики перекрыли улицу в городе и готовят митинг на федеральной трассе
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Краснодарские дольщики перекрыли улицу в городе и готовят митинг на федеральной трассе 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Сегодня утром на несколько минут была перекрыта для движения ул. Уральская. Это акция протеста дольщиков ЖК «Форт Карасун». Они поясняют, что один из литеров жилого комплекса отключили от энергоснабжения по причине наличия долгов у застройщика. И это при том, что здесь живут 50 семей. А ещё один литер не могут сдать в эксплуатацию уже около 3 лет.
Улица Уральская была перекрыта на незначительный промежуток времени.
При этом дольщики ЖК «Форт Карасун» поясняют, что в ближайшее время намерены перекрыть трассу М4 «Дон», в случае, если никакие меры приняты не будут.
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