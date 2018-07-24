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В Сочи утонул 26-летний омич
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В Сочи утонул 26-летний омич 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
23 июля в Сочи произошла трагедия. Дежурному экстренных служб поступил звонок о том, что на диком пляже между санаториями Зелёная роща и Мацеста утонул парень. Об этом сообщается на сайте Российского информационного агентства «Регион онлайн».
Специалисты спасательного отряда ЮРПСО МЧС отправились на место ЧП и обследовали акваторию на катере. По рассказам очевидцев, мужчина нырнул в воду, а выбраться из-под волны не смог. Спасатели вытащили из воды тело. Им оказался 26-летний турист из Омска. Теперь правоохранители проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства гибели омича.
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