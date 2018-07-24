Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,44%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов цементной промышленности, цементной промышленности и производства электронных комплектующих.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,44%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Loop Telecommunication International Inc (TW:3025), которые подорожали на 2,95 п. (9,87%), закрывшись на отметке в 32,85. Котировки Gigabyte Technology Co Ltd (TW:2376) выросли на 4,70 п. (8,15%), завершив торги на уровне 62,40. Бумаги CMC Magnetics Corp (TW:2323) выросли в цене на 0,620 п. (7,90%), закрывшись на отметке 8,470.

Лидерами падения стали акции Lung Hwa Electronics Co Ltd (TW:2424), цена которых упала на 3,10 п. (9,60%), завершив сессию на отметке 29,20. Акции Hota Industrial Mfg. Co Ltd (TW:1536) поднялись на 9,00 п. (6,52%), закрывшись на уровне 129,00, а MediaTek Inc (TW:2454) снизились в цене на 16,50 п. (6,08%) и завершили торги на отметке 255,00.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (564) превысило количество закрывшихся в минусе (224), а котировки 128 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,18%, или 0,12, достигнув отметки $67,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,12%, или 0,09, до $72,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,47%, или 5,80, до отметки $1.219,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,30% до 30,723, а котировки TWD/CNY повысились на 0,27%, достигнув отметки 0,2218.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,56.