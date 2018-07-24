Компания Renault готовится к запуску производства нового кроссовера для России

Компания Renault готовится к запуску производства новой глобальной модели — кроссовера С-сегмента, который первыми смогут приобрести жители России . С 30 июля по 26 августа сотрудники московского завода марки отправятся в плановый коллективный отпуск, а на предприятие в это время будет модернизировано. Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в частности, цехе окраски планируется замена нескольких роботов.

Напомним, о том что в России будет запущено производство нового кроссовера, стало известно в начале 2018 года. В настоящее время никакой технической информации комания не рассекретила — есть лишь тизер, а также шпионские фото, на которых, как предполагается, закамуфлированная новинка.

Мировая премьера шоукара состоится на Московском международном автосалоне 2018. В «Рено» заявили, что новый кроссовер станет «прорывом в массовом сегменте, предлагая инновационные решения для российского автомобильного рынка».