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Компания Renault готовится к запуску производства нового кроссовера для России
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Компания Renault готовится к запуску производства нового кроссовера для России 

За рулем Кубань 39 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Renault готовится к запуску производства новой глобальной модели — кроссовера С-сегмента, который первыми смогут приобрести жители России. С 30 июля по 26 августа сотрудники московского завода марки отправятся в плановый коллективный отпуск, а на предприятие в это время будет модернизировано. Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в частности, цехе окраски планируется замена нескольких роботов.
Напомним, о том что в России будет запущено производство нового кроссовера, стало известно в начале 2018 года. В настоящее время никакой технической информации комания не рассекретила — есть лишь тизер, а также шпионские фото, на которых, как предполагается, закамуфлированная новинка.
Мировая премьера шоукара состоится на Московском международном автосалоне 2018. В «Рено» заявили, что новый кроссовер станет «прорывом в массовом сегменте, предлагая инновационные решения для российского автомобильного рынка».
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