В. Володин предложил переименовать сессии Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал необходимость переименовать сессии нижней палаты парламента, весеннюю и осеннюю, поскольку они не соответствуют датам работы депутатов. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы.

«Уважаемые коллеги, у нас с вами завершающая неделя весенней сессии, хотя весенней уже не назовешь нашу с вами работу. Было бы наверно правильно попросить комитет по контролю и регламенту подумать над названиями наших с вами сессий», — сказал В. Володин.

В настоящее время Госдума работает в течение двух сессий: осенней — с сентября по конец декабря, весенней — с января по конец июля.