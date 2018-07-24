Ещё
В. Володин предложил переименовать сессии Госдумы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

В. Володин предложил переименовать сессии Госдумы 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал необходимость переименовать сессии нижней палаты парламента, весеннюю и осеннюю, поскольку они не соответствуют датам работы депутатов. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы.
«Уважаемые коллеги, у нас с вами завершающая неделя весенней сессии, хотя весенней уже не назовешь нашу с вами работу. Было бы наверно правильно попросить комитет по контролю и регламенту подумать над названиями наших с вами сессий», — сказал В. Володин.
В настоящее время Госдума работает в течение двух сессий: осенней — с сентября по конец декабря, весенней — с января по конец июля.
Агентство «Москва»: последние новости
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью 600 кв. м в торговых рядах в Щелковском районе Карты «Тройка» с изображением амурского тигра появятся в кассах столичного метро с 29 июля Услугу видеосурдоперевода запустили в пяти столичных отделениях Сбербанка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции91
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую152
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью34
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен788
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение