Более 20 самолетов и вертолетов задействовали в учениях транспортного авиаполка на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Более 20 самолетов и вертолетов приняли участие в учениях транспортного смешанного авиаполка, дислоцированного в Свердловской области . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. "В ходе учений авиационный полк из Свердловской области был приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, и вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» передислоцировались на оперативные аэродромы в Челябинской области . Летчики транспортных самолетов выполнили учебно-боевые задачи по перевозке личного состава, десантирование легких грузов, групп специального назначения, эвакуацию раненых и больных, а также отработали бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника", — сказали в пресс-службе. Как добавили в округе, вертолеты Ми-8АМТШ во время учений провели бомбометание и пуск неуправляемых авиационных ракет по наземным целям над полигоном Сафакулево в Курганской области "В учениях принимали участие свыше 1 тысячи военнослужащих и более 20 самолетов и вертолетов", — уточнили в пресс-службе.