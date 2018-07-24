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Более 20 самолетов и вертолетов задействовали в учениях транспортного авиаполка на Урале
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Более 20 самолетов и вертолетов задействовали в учениях транспортного авиаполка на Урале 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Более 20 самолетов и вертолетов приняли участие в учениях транспортного смешанного авиаполка, дислоцированного в Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"В ходе учений авиационный полк из Свердловской области был приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, и вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» передислоцировались на оперативные аэродромы в Челябинской области. Летчики транспортных самолетов выполнили учебно-боевые задачи по перевозке личного состава, десантирование легких грузов, групп специального назначения, эвакуацию раненых и больных, а также отработали бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника", — сказали в пресс-службе.
Как добавили в округе, вертолеты Ми-8АМТШ во время учений провели бомбометание и пуск неуправляемых авиационных ракет по наземным целям над полигоном Сафакулево в Курганской области.
"В учениях принимали участие свыше 1 тысячи военнослужащих и более 20 самолетов и вертолетов", — уточнили в пресс-службе.
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