Ещё
Муниципалитетам Кубани из федеральной собственности передадут около 150 земельных участков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Муниципалитетам Кубани из федеральной собственности передадут около 150 земельных участков 

Деловая газета. Юг 41 минуту назад
Фото: Деловая газета.Юг
Около 150 земельных участков, находящихся в федеральной собственности, могут передать в муниципалитеты Краснодарского края. Речь идет о территориях, которые сегодня не используют по целевому назначению, сообщает пресс-служба администрации региона.
Список сформировали муниципальные образования, власти региона, в свою очередь, определил территории, которые возможно вовлечь в хозяйственный оборот для жилищного строительства. Часть из этих земель находятся в ведении министерства обороны страны, а также Федерального агентства научных организаций, при этом уже длительное время они не используются по назначению.
«Администрация края готова оказывать всяческое содействие муниципалитетам в данном вопросе. Необходимо систематизировать все имеющиеся данные и разработать алгоритм передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную», — отметил вице-губернатор Сергей Болдин.
Деловая газета. Юг: последние новости
Краснодар в 2018 году получил 350 млн рублей на формирование комфортной городской среды Сети «Кубаньэнерго» выдерживают пиковые нагрузки на энергосистему Краснодара Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «ЖК АРС-Аврора»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции98
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую165
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью39
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен793
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение