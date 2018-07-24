Муниципалитетам Кубани из федеральной собственности передадут около 150 земельных участков 

Около 150 земельных участков, находящихся в федеральной собственности, могут передать в муниципалитеты Краснодарского края. Речь идет о территориях, которые сегодня не используют по целевому назначению, сообщает пресс-служба администрации региона.
Список сформировали муниципальные образования, власти региона, в свою очередь, определил территории, которые возможно вовлечь в хозяйственный оборот для жилищного строительства. Часть из этих земель находятся в ведении министерства обороны страны, а также Федерального агентства научных организаций, при этом уже длительное время они не используются по назначению.
«Администрация края готова оказывать всяческое содействие муниципалитетам в данном вопросе. Необходимо систематизировать все имеющиеся данные и разработать алгоритм передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную», — отметил вице-губернатор Сергей Болдин.