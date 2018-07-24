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Во Владимире на благоустройство в 2018 году выделено 111 млн рублей
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Во Владимире на благоустройство в 2018 году выделено 111 млн рублей 

АиФ Владимир 40 минут назад
Фото: АиФ Владимир
14 дворовых территорий вошли в программу благоустройства Владимира на 2018 год, сообщил на заседании комитета по жизнеобеспечению Совета народных депутатов заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.
Всего на благоустройство в 2018 году, включая парки и дворы, выделено 111 млн рублей. Общественная комиссия по результатам голосования граждан назвала объекты, на которых работы пройдут в первую очередь. Это территория Соловьиного пруда, пруд на улице Комиссарова, сквер ДК в мкр. Энергетик и Никитский сквер.
Также в рамках программы «Благоустройство территории города Владимира» будет выполнен проект реновации парка «Доборосельский».
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