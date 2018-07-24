В Бузулукском районе откроют памятник Гавриилу Державину 

Праздничное мероприятие будет приурочено к 275-летию Гавриила Романовича Державина, великому поэту и выдающемуся государственному деятелю, и завершению Всероссийского проекта «Державинские чтения». Высота памятника с учетом постамента составит около 2,8 метров.
Также в этот день состоится экскурсия по Храму Смоленской иконы Божией Матери. Научная реставрация уникального памятника истории и культуры велась с 2015 года в рамках проекта «Историческая память» при поддержке губернатора Оренбуржья Юрия Берга, депутата Госдумы Виктора Заварзина, регионального минкульта, администрации Бузулукского района и благотворителей. Старейший Храм в Оренбургской области, построенный в 1796 году семьей Державина и сохранившийся до нашего времени, становится известной паломнической и туристической достопримечательностью Оренбуржья.
Кроме того, гостям будет презентована книга Юрия Домбровского «Державин или Крушение империи», выпущенная к юбилею поэта Оренбургским книжным издательством им. Г. П. Донковцева.
На торжественное мероприятие приглашены гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Республики Татарстан и Новгородской области. Ожидается приезд первого заместителя руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Андрея Андропова.
Программа мероприятия:
09:30 — молебен в Храме Смоленской иконы Божией Матери;
10:30 — выставка художников и медовиков «Медовые краски лета»;
11:00 — открытие памятника;
11:30 — работа площадок;
11:45 — экскурсия по Храму Смоленской иконы Божией Матери;
12:00 — «Державинские чтения» в СДК.