В Бузулукском районе откроют памятник Гавриилу Державину

Праздничное мероприятие будет приурочено к 275-летию Гавриила Романовича Державина, великому поэту и выдающемуся государственному деятелю, и завершению Всероссийского проекта «Державинские чтения». Высота памятника с учетом постамента составит около 2,8 метров.

Также в этот день состоится экскурсия по Храму Смоленской иконы Божией Матери. Научная реставрация уникального памятника истории и культуры велась с 2015 года в рамках проекта «Историческая память» при поддержке губернатора Оренбуржья Юрия Берга , депутата Госдумы Виктора Заварзина , регионального минкульта, администрации Бузулукского района и благотворителей. Старейший Храм в Оренбургской области , построенный в 1796 году семьей Державина и сохранившийся до нашего времени, становится известной паломнической и туристической достопримечательностью Оренбуржья.

Кроме того, гостям будет презентована книга Юрия Домбровского «Державин или Крушение империи», выпущенная к юбилею поэта Оренбургским книжным издательством им. Г. П. Донковцева.

Программа мероприятия:

09:30 — молебен в Храме Смоленской иконы Божией Матери;

10:30 — выставка художников и медовиков «Медовые краски лета»;

11:00 — открытие памятника;

11:30 — работа площадок;

11:45 — экскурсия по Храму Смоленской иконы Божией Матери;

12:00 — «Державинские чтения» в СДК.