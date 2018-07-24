Вологодские предприниматели делают бизнес вместе с «Макси»

«Макси» открывает новые магазины в Вологде и приглашает предпринимателей арендовать площади. Арендаторы, уже работающие с компанией, отмечают популярность сети у покупателей и удобство сотрудничества с «Макси».

— Мы не стали экспериментировать на местах с плохой проходимостью, где можно было бы взять больше квадратных метров и долго раскручиваться. В «Макси» мы получили все сразу. Первый день, ворота открылись — у нас битком магазин, — рассказывает предприниматель Андрей Зимин . Полгода назад он открыл магазин с изделиями вологодских ремесленников «Традиции Севера» в «Макси» на ул. Дальней, 33 и планирует еще одну точку в новом супермаркете на Чернышевского. — На какой трафик, на какие продажи мы рассчитывали — все оправдалось. У нас много гостей города, иностранцы постоянно. Наши земляки здесь побывали и ведут своих гостей за нашими валенками ручной работы, сарафанами. У «Макси» есть имя, у «Макси» есть репутация, в «Макси» идут.

Новые объекты «Макси» имеют особенности: это, как правило, одноэтажные здания, а пространство спроектировано так, что, заходя в здание, покупатели проходят через всю торговую галерею арендаторов. Она располагается напротив касс, и каждый магазин хорошо виден, нет слепых или непроходимых зон. Количество покупателей растет от месяца к месяцу, отмечают в компании, в среднем гипермаркет «Макси» каждый день посещает до 12 000 человек, а супермаркет — до 5 000 человек.

Многие арендаторы, однажды открыв магазин в «Макси», продолжают сотрудничать и в новых объектах. Благодаря индивидуальному подходу, умению находить компромиссы, быстро решать рабочие вопросы, компания зарабатывает доверие партнеров.

— Как-то раз у нас заклинило рольставни. Это было в начале смены, хотелось бы открыться и полноценно работать. Мы не ожидали такой реакции — вопрос решился в течение часа, приехал мастер «Макси» и все нам починил. По моему опыту, арендодатели обычно оставляют арендаторов самих разбираться с подобными проблемами. Здесь не так, я была приятно удивлена. В целом лояльно к нам относятся, разрешили, например, установить дополнительное освещение, мы продаем косметику, и для нашего отдела это очень важно. Планирую работать с «Макси» и дальше, в новых объектах, — поделилась Наталия Кудряшова. Она открыла магазины белорусской косметики уже в трех «Макси» в Вологде и Череповце и планирует четвертый.

Сейчас свободные площади для аренды еще есть в новых объектах «Макси»: гипермаркете на Конева, супермаркетах в Заречье, Центральном, 5-м микрорайоне. Узнать подробности можно на сайте, а также по телефонам: (8172) 266-512, 8 (911) 549-98-25.

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