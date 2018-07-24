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Власти Чукотки выделили в 2018 году 7 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей
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Власти Чукотки выделили в 2018 году 7 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 24 июля. Правительство Чукотки выделило 7 млн рублей на поддержку 14 проектов начинающих предпринимателей. Более половины грантов получат стартапы из Анадыря, сообщила во вторник ТАСС начальник регионального отдела развития и поддержки предпринимательства Алена Пиняева.
"Каждый проект получил по полмиллиона в качестве первоначальной поддержки. Восемь из них будут открыты в Анадыре, по одному в Угольных Копях, Лаврентии, Певеке, Омолоне, Анюйске и Билибино", — сказала Пиняева.
Предпринимательские проекты направлены на открытие новых точек общепита, цеха по переработке рыбы, фермерского хозяйства, производство бутилированной воды, организацию охотничьих туров. В течение полутора лет после получения грантов предприниматели должны постоянно отчитываться перед властями по реализации проектов.
По сравнению с предыдущим годом количество заявителей на гранты сократилось (в прошлом году было выдано 9 млн рублей), однако правительство Чукотки при условии появления новых проектов готово осенью провести еще один конкурс.
Из-за сложной транспортной доступности в регионе большинство продуктов и товаров завозится во время летней навигации, поэтому власти Чукотки целенаправленно поддерживают предпринимателей, которые создают конкурентную среду и дополнительные рабочие места.
Более двух третей стартапов, запущенных за счет государственных грантов на Чукотке, оказались жизнеспособными. Из 135 получателей грантов 85 предпринимателей (порядка 63%) продолжают свою работу. Данные рассчитывались с 2010 по 2016 год.
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