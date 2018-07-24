Власти Чукотки выделили в 2018 году 7 млн рублей на поддержку начинающих предпринимателей

ТАСС , 24 июля. Правительство Чукотки выделило 7 млн рублей на поддержку 14 проектов начинающих предпринимателей. Более половины грантов получат стартапы из Анадыря , сообщила во вторник ТАСС начальник регионального отдела развития и поддержки предпринимательства Алена Пиняева.

"Каждый проект получил по полмиллиона в качестве первоначальной поддержки. Восемь из них будут открыты в Анадыре, по одному в Угольных Копях, Лаврентии, Певеке, Омолоне, Анюйске и Билибино ", — сказала Пиняева.

Предпринимательские проекты направлены на открытие новых точек общепита, цеха по переработке рыбы, фермерского хозяйства, производство бутилированной воды, организацию охотничьих туров. В течение полутора лет после получения грантов предприниматели должны постоянно отчитываться перед властями по реализации проектов.

По сравнению с предыдущим годом количество заявителей на гранты сократилось (в прошлом году было выдано 9 млн рублей), однако правительство Чукотки при условии появления новых проектов готово осенью провести еще один конкурс.

Из-за сложной транспортной доступности в регионе большинство продуктов и товаров завозится во время летней навигации, поэтому власти Чукотки целенаправленно поддерживают предпринимателей, которые создают конкурентную среду и дополнительные рабочие места.

Более двух третей стартапов, запущенных за счет государственных грантов на Чукотке, оказались жизнеспособными. Из 135 получателей грантов 85 предпринимателей (порядка 63%) продолжают свою работу. Данные рассчитывались с 2010 по 2016 год.