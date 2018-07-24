Все авто поставят на воинский учет

Минобороны получит право забирать в случае войны все легковушки. Однако предпочтение отдадут отечественным кроссоверам и внедорожникам.

В ведомстве разработали проект поправок в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны.

В частности, в список внесут автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1», которая включает в себя все легковые пассажирские автомобили, в которых количество посадочных мест, помимо водительского, не превышает 8.

Согласно документу, машины мобилизуют только в случае, если в стране объявят военное положение. При этом в районы боевых действий гражданские автомобили направлять не станут — их планируется использовать только для перемещения служащих. Более того, гражданские транспортные средства можно будет эксплуатировать только до тех пор, пока в часть со складов резерва не поставят штатные машины.

В первую очередь военных интересуют гражданские отечественные внедорожники бренда УАЗ — это УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966 и УАЗ «Патриот». Однако, как отмечает издание, если отечественных внедорожников не хватит, то военные заберут и иномарки, в том числе люксовые — например, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.

Для собственников автомобилей, в свою очередь, предусмотрена компенсация: выплату рассчитают исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений.

В мирное время перечисленные автомобили поставят на особый учет: на каждое ТС заведут карточку с указанием того, можно ли использовать машину без предварительного ремонта, а также внесут последние данные техосмотра и информацию о полисе ОСАГО.

Еще одно нововведение затронет автомобили юрлиц: информацию о таких ТС в военкоматы смогут передавать не только территориальные органы и подразделения ГИБДД , Гостехнадзора и Росстата , но и Федеральная налоговая служба (ФНС), рассчитывают в Минобороне. Однако в ФНС заявили, что этот вопрос находится вне компетенции ведомства.

В настоящее время проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу.