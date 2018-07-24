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Кластер легкой промышленности официально зарегистрирован в Челябинской обла
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Кластер легкой промышленности официально зарегистрирован в Челябинской обла 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Министерство юстиции Челябинской области официально зарегистрировала кластер легкой промышленности АНО «Промышленный кластер специальной экипировки», учредителями которого выступили 10 предприятий Южного Урала и Республики Башкортостан, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное минэкономразвития.
Работа по созданию кластера в сфере легкой промышленности Южного Урала велась с 2017 года. Инициатором создания объединения выступило ООО «Легпром», которое стало первым резидентом ТОСЭР «Бакал» и планирует запустить в моногороде швейное производство с объемом инвестиций 593 миллиона рублей и открыть не менее 250 новых рабочих мест. В кластера также вошли производители нетканого полотна АО «Втор-Ком» и ООО «Химволокно», которые реализуют совместный проект по расширению производства нетканых материалов для дорожного строительства, нефтегазового сектора и легкой промышленности. Начато формирование технологических цепочек между участниками кластера, определяются производители конечной продукции, продолжается работа по привлечению новых потенциальных участников, в том числе из других субъектов России, для реализации совместного комплексного проекта по производству специальной экипировки.
Для получения аккредитации и включения в федеральный реестр промышленных кластеров документы челябинского кластера легкой промышленности до конца года будут направлены в министерство промышленности и торговли России.
Центр кластерного развития был создан по распоряжению губернатора Бориса Дубровского в 2016 году. Ранее в Челябинской области был зарегистрирован Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин.
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