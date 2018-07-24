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Всемирный сельскохозяйственный форум рассматривает вопросы обеспечения продовольствием и устойчивого развития
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Всемирный сельскохозяйственный форум рассматривает вопросы обеспечения продовольствием и устойчивого развития 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Сан-Паулу, 24 июля /Синьхуа/ — Всемирный сельскохозяйственный форум открылся в понедельник в бразильском Сан-Паулу. Участники мероприятия единодушно заявляют, что развитие сельского хозяйства должно вестись более эффективным, ресурсосберегающим и устойчивым путем.
Министр сельского хозяйства Бразилии Блайро Магги на церемонии открытия форума отметил, что правительство его страны стремится обеспечить весь мир зерном, при этом охраняя окружающую среду и реализуя устойчивое развитие.
Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации /ФАО/ ООН, объем производства большинства видов зерна, мясных, рыбных и молочных продуктов в 2017 г. достиг рекордных показателей, объем зерновых запасов тоже находится на самом высоком уровне за всю историю.
Однако представитель ФАО в Бразилии Алан Боянич заявил, что, несмотря на достаточный объем производства, в мире по-прежнему голодают 777 млн человек, что больше, чем в 2015 г. Основными препятствиями в решении вопроса голода являются нищета, недоинвестирование в аграрную сферу, колебания цен и расточительство.
В нынешнем форуме участвуют более 3 тыс. представителей правительственных и деловых кругов, а также ученых. Они обсуждают вопросы ликвидации голода в мире, сельскохозяйственного сотрудничества и глобализации, многосторонних и двусторонних переговоров и т. д. —0—
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