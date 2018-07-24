Ещё
Глава Адыгеи дал ряд поручений по развитию поселка Энем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

Глава Адыгеи дал ряд поручений по развитию поселка Энем 

АиФ Адыгея 46 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Вопросы перспективного развития Энемского городского поселения стали основной темой рабочего совещания в Доме правительства РА, которое в понедельник, 23 июля провел глава РА Мурат Кумпилов.
В диалоге приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, глава Энемского городского поселения Хизир Хотко, руководитель ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Абрегов.
Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для решения всего комплекса вопросов развития Энема. С этой целью регион принимает активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования.
Хизир Хотко поблагодарил Главу республики за внимание и поддержку в решении важных задач муниципалитета, подчеркнув, что жители городского поселения высоко оценивают положительные изменения облика и социальной инфраструктуры населенного пункта.
В частности, в этом году началось строительство школы на 1100 мест, по плану идет возведение ФОКа, намечено выделить дополнительные помещения для занятий спортом. В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в поселке будут благоустроены дворовые и общественные территории, решаются вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
«Энем входит в число активно развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших результатов по формированию комфортной городской среды в поселке, однако впереди — еще много серьёзных задач. Точкой роста является географическое положение Энема. Это преимущество нужно правильно использовать. Важно также продолжать комплексную работу по улучшению социально-экономического развития территории», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В числе актуальных задач названа дальнейшая реконструкция федерального участка трассы по направлению Краснодар — Новороссийск. В этой связи руководство республики планирует обратиться в федеральный центр с инициативой строительства транспортной развязки и надземного пешеходного перехода. Данные объекты будут способствовать безопасности дорожного движения и соединят две части поселка, разъединенные федеральной трассой и железной дорогой.
Глава Адыгеи также поручил администрации Энема навести порядок в работе придорожного сервиса, актуализировать проекты по строительству очистных сооружений, планированию работы по сбору и вывозу ТКО через регионального оператора. При благоустройстве поселения рекомендовано активнее привлекать население к субботникам, наведению санитарного порядка территорий.
Мурат Кумпилов обратил внимание на важность перспективного планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее сужденные КП-3 заняты на работах по изготовлению кирпича В Яблоновском во время ливня подтопило более 30 придомовых территорий Назначен заместитель прокурора Адыгеи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции98
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую165
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью39
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен793
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение