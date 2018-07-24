Глава Адыгеи дал ряд поручений по развитию поселка Энем

Вопросы перспективного развития Энемского городского поселения стали основной темой рабочего совещания в Доме правительства РА, которое в понедельник, 23 июля провел глава РА Мурат Кумпилов

В диалоге приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин , заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, министр образования и науки РА Анзаур Керашев , глава Энемского городского поселения Хизир Хотко, руководитель ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Абрегов.

Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для решения всего комплекса вопросов развития Энема . С этой целью регион принимает активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования.

Хизир Хотко поблагодарил Главу республики за внимание и поддержку в решении важных задач муниципалитета, подчеркнув, что жители городского поселения высоко оценивают положительные изменения облика и социальной инфраструктуры населенного пункта.

В частности, в этом году началось строительство школы на 1100 мест, по плану идет возведение ФОКа, намечено выделить дополнительные помещения для занятий спортом. В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в поселке будут благоустроены дворовые и общественные территории, решаются вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

«Энем входит в число активно развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших результатов по формированию комфортной городской среды в поселке, однако впереди — еще много серьёзных задач. Точкой роста является географическое положение Энема. Это преимущество нужно правильно использовать. Важно также продолжать комплексную работу по улучшению социально-экономического развития территории», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе актуальных задач названа дальнейшая реконструкция федерального участка трассы по направлению Краснодар Новороссийск . В этой связи руководство республики планирует обратиться в федеральный центр с инициативой строительства транспортной развязки и надземного пешеходного перехода. Данные объекты будут способствовать безопасности дорожного движения и соединят две части поселка, разъединенные федеральной трассой и железной дорогой.

Глава Адыгеи также поручил администрации Энема навести порядок в работе придорожного сервиса, актуализировать проекты по строительству очистных сооружений, планированию работы по сбору и вывозу ТКО через регионального оператора. При благоустройстве поселения рекомендовано активнее привлекать население к субботникам, наведению санитарного порядка территорий.

Мурат Кумпилов обратил внимание на важность перспективного планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.