Глава Адыгеи дал ряд поручений по развитию поселка Энем 

Вопросы перспективного развития Энемского городского поселения стали основной темой рабочего совещания в Доме правительства РА, которое в понедельник, 23 июля провел глава РА Мурат Кумпилов.
В диалоге приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, глава Энемского городского поселения Хизир Хотко, руководитель ГКУ «Стройзаказчик» Аслан Абрегов.
Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные усилия для решения всего комплекса вопросов развития Энема. С этой целью регион принимает активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования.
Хизир Хотко поблагодарил Главу республики за внимание и поддержку в решении важных задач муниципалитета, подчеркнув, что жители городского поселения высоко оценивают положительные изменения облика и социальной инфраструктуры населенного пункта.
В частности, в этом году началось строительство школы на 1100 мест, по плану идет возведение ФОКа, намечено выделить дополнительные помещения для занятий спортом. В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в поселке будут благоустроены дворовые и общественные территории, решаются вопросы развития инженерной и транспортной инфраструктуры.
«Энем входит в число активно развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших результатов по формированию комфортной городской среды в поселке, однако впереди — еще много серьёзных задач. Точкой роста является географическое положение Энема. Это преимущество нужно правильно использовать. Важно также продолжать комплексную работу по улучшению социально-экономического развития территории», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
В числе актуальных задач названа дальнейшая реконструкция федерального участка трассы по направлению Краснодар — Новороссийск. В этой связи руководство республики планирует обратиться в федеральный центр с инициативой строительства транспортной развязки и надземного пешеходного перехода. Данные объекты будут способствовать безопасности дорожного движения и соединят две части поселка, разъединенные федеральной трассой и железной дорогой.
Глава Адыгеи также поручил администрации Энема навести порядок в работе придорожного сервиса, актуализировать проекты по строительству очистных сооружений, планированию работы по сбору и вывозу ТКО через регионального оператора. При благоустройстве поселения рекомендовано активнее привлекать население к субботникам, наведению санитарного порядка территорий.
Мурат Кумпилов обратил внимание на важность перспективного планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.