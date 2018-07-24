Какие плюсы и минусы потенциально ожидают криптоинвесторов в ETF?

Капитализация криптовалютного рынка продолжает расти, вплотную приближаясь к отметке в $300 млрд Общая стоимость всех криптовалют, по данным ресурса Coinmarketcap, на утро вторника, 24 июля, составляет $294 млрд

Наибольше внимание инвесторов, традиционно, привлекает Bitcoin, стоимость которого сегодня преодолела психологический рубеж в $8000. О вероятности развития именно такого сценария я писала в своих прошлых обзорах. Теперь, после пробоя $8000 за монету следующей целью будет являться отметка в $8800 за BTC.

Динамика альткоинов из ТОП-10 Coinmarketcap при этом не настолько позитивна. Утром большинство монет торговалось в красной зоне, сейчас Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar и Litecoin вышли в зеленую зону.

Тем не менее, индекс доминирования Bitcoin существенно вырос и составляет 46,7%, в который раз наглядно демонстрируя привлекательность для инвесторов «главной» криптовалюты, что не удивительно, учитывая ожидающийся запуск первого ETF-биткоин фонда.

Если подразмышлять о будущем Bitcoin в качестве средства хранения — то запуск ETF, бесспорно, следует воспринять как позитив. Тем не менее, в качестве средства платежа Bitcoin может испытать проблемы, связанные как раз со стратегией долгосрочного удерживания актива, к которой уже сейчас склоняются, по данным опросов, более 40% криптоинвесторов, а с запуском ETF-фондов количество монет, закупленных для обеспечения ETF, и находящимся у него на хранении, будет лишь возрастать.

Вложение в ETF-фонд даст инвесторам уверенность, легитимность, простоту инвестирования и налогообложения, это несомненные плюсы. Тем не менее, не стоит забывать, что держателем самих монет Bitcoin будет биржевой фонд, инвестор же будет держателем акций этого фонда. Потому в последнем случае успех инвестирования будет зависеть не только от динамики рынка криптовалют, но и от навыков управляющих, которые будут отслеживать и корректировать портфель фонда, надежности компании и ее поставщиков ликвидности, действий регуляторов и прочих факторов, не связанных напрямую с детищем Сатоси Накамото.