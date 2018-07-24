Никитин подпишет соглашение с Фондом поддержки социальных проектов 

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подпишет соглашение с руководителем Фонда поддержки социальных проектов Евгенией Шохиной, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что документ направлен на развитие культуры социального предпринимательства, увеличение количества социальных проектов, инфраструктурное развитие среды соцпроектов и масштабирование лучших практик. Соглашение также позволит повысить доступность финансирования для социальных предпринимателей.
Фонд будет рассматривать предложенные правительством региона проекты в приоритетном порядке.
Справка
Фонд по поддержке социальных проектов учрежден 29 августа 2017 года. В его задачи входит развитие социального предпринимательства и среды социальных проектов в России. Фонд осуществляет поддержку проектов в сфере социального предпринимательства через акселерацию и льготное финансирование.