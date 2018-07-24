Никитин подпишет соглашение с Фондом поддержки социальных проектов

В сообщении говорится, что документ направлен на развитие культуры социального предпринимательства, увеличение количества социальных проектов, инфраструктурное развитие среды соцпроектов и масштабирование лучших практик. Соглашение также позволит повысить доступность финансирования для социальных предпринимателей.

Фонд будет рассматривать предложенные правительством региона проекты в приоритетном порядке.

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