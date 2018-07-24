Глеб Никитин подпишет соглашение с Фондом поддержки социальных инициатив

Глеб Никитин подпишет соглашение с Фондом поддержки социальных инициативГлава Нижегородской области Глеб Никитин подпишет соглашение с руководителем Фонда по поддержке социальных проектов Евгенией Шохиной. Документ направлен на увеличение количества социальных проектов и социального эффекта от их деятельности в регионе; на развитие культуры социального предпринимательства; инфраструктурное развитие среды социальных проектов и масштабирование лучших практик. Соглашение позволит развить бизнес-навыки у социальных предпринимателей, а также повысить доступность финансирования.

Правительство Нижегородской области окажет Фонду информационную поддержку и содействие в поиске и отборе проектов в сфере социального предпринимательства. Фонд, в свою очередь, будет рассматривать проекты, предложенные регионом для проведения акселерации, в приоритетном порядке.