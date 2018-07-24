Глеб Никитин намерен сотрудничать с Фондом поддержки социальных инициатив

24 июля врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подпишет соглашение с руководителем Фонда по поддержке социальных проектов Евгенией Шохиной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Правительство региона окажет Фонду инфоподдержку, а также поможет искать и отбирать проекты в сфере социального предпринимательства. Фонд, в свою очередь, будет рассматривать проекты предложенные регионом. Ожидается, что соглашение позволит увеличить количество социальных проектов и эффекта от их деятельности.

Идею создания Фонда поддержки социальных проектов предложила 15 марта 2017 года генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с главой государства. Фонд осуществляет поддержку проектов в сфере социального предпринимательства через льготное финансирование.