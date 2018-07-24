Внимание, лось: в районе аэропорта в поисках любви гуляет молодая лосиха

Сегодня утром в районе аэропорта водители заметили молодую лосиху с ошейником. Самка сохатого дошла до нас из Сумароково, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

По словам очевидцев, она спокойно перешла дорогу, а потом просто стояла в траве в метре от проезжей части. Несмотря на мирный нрав лосей с фермы, водителям в этом районе стоит быть осторожными. Ведь сложно предугадать, где животному захочется перейти дорогу в очередной раз. Не превышайте скоростной режим, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни животное.

Она ушла гулять накануне гона, он будет в конце августа, начале сентября. Это вполне нормально. Наши сотрудники следят за лосями при помощи спутника. Специально за лосихой выезжать не будем, она вернется сама, — пояснил директор лосефермы Николай ГРАЧЕВ

Не раз на просторах интернета встречались возмущенные реплики костромичей, что сотрудники фермы должны более внимательно следить за лосями и не допускать их выхода в город и на дороги. Для таких людей напомним, что ферма не зоопарк. Лоси здесь не сидят взаперти, они остаются вольными животными, которых никто не имеет права ограничивать в передвижении. Они свободно передвигаются по территории заказника и за его пределами.