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Анна Снаткина показала рельефную фигуру в бикини
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Анна Снаткина показала рельефную фигуру в бикини 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Снаткина показала прекрасную спортивную форму и яркий раздельный купальник. «Морской драйв», — прокомментировала фото звезда.
Поклонники заметили, что 35-летняя актриса выглядит превосходно. Читатели сразу предположили, что Снаткина тратит много времени на занятия в спортзале, иначе было бы не добиться такого рельефного тела и стального пресса.
Однако, нашлись и те, кому не понравилось новое тело звезды. Некоторые поклонники начали упрекать актрису в чрезмерном увлечении диетами и спортом. Они считают, что такое «мальчишеское тело» ей не идет, а пышные формы, наоборот, раньше делали ее более женственной и привлекательной.
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