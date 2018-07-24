Анна Снаткина показала рельефную фигуру в бикини

Анна Снаткина показала прекрасную спортивную форму и яркий раздельный купальник. «Морской драйв», — прокомментировала фото звезда.

Поклонники заметили, что 35-летняя актриса выглядит превосходно. Читатели сразу предположили, что Снаткина тратит много времени на занятия в спортзале, иначе было бы не добиться такого рельефного тела и стального пресса.

Однако, нашлись и те, кому не понравилось новое тело звезды. Некоторые поклонники начали упрекать актрису в чрезмерном увлечении диетами и спортом. Они считают, что такое «мальчишеское тело» ей не идет, а пышные формы, наоборот, раньше делали ее более женственной и привлекательной.