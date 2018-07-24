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Тюменские пожарные спасли цирковую слониху Ранго от сильной зубной боли
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Тюменские пожарные спасли цирковую слониху Ранго от сильной зубной боли 

72.ru 45 минут назад
Фото: 72.ru
Сейчас Ранго здорова. И очень благодарна за помощь тюменским пожарным
На необычный вызов приезжали недавно тюменские спасатели. Цирковой слонихе Ранго, у которой во время шоу резко разболелся зуб, потребовалась помощь ветеринаров, а затем — и спасателей
Кусочек удаленного зуба слонихи, достигающий до 30 сантиметров в высоту
— К нам на КПП с просьбой о помощи пришёл администратор шоу индийских слонов «Инди-ра» Александр Сычёв. Просьба у него была необычная, по крайней мере, на нашей практике такое случилось впервые — помощь удалить зуб взрослому животному. Обычно, когда у слонов стачиваются зубы, на их месте отрастают новые. При такой смене у слонихи и произошло воспаление и необходимо было зуб вырвать, чтобы слониха могла продолжать выступать в шоу, — рассказал 72.ru руководитель пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько — Показали цирковым ветеринарам, как пользоваться нашими специальными ножницами: они понадобились, чтобы разомкнуть слоновьи челюсти и проблемный зуб удалить. Доктора сами провели операцию под наркозом, и сразу после вернули нам инструмент
Дантистами спасателям становиться не пришлось: не разрешили цирковые ветеринары. И сами удалили кариозный зуб Ранго
По словам Александра Сычёва, сейчас слониха Ранго чувствует себя отлично. В минувшее воскресенье, 22 июля, вместе с цирковой труппой она отправилась из Тюмени в следующий город гастрольного тура.
— Всё прошло хорошо. В природе, когда смена зубов происходит с затруднением, слон ест твердые ветки, что помогает старым зубам выпасть, но на гастролях у животных нет такой возможности. Сейчас Ранго участвует в шоу наравне с другими артистами, — заверил администратор шоу.
Удалённый зуб в МЧС оставили на память о необычном вызове
— Слоновьи зубы достигают 30 сантиметров в высоту. У нас — несколько частей. Их размер можно сопоставить с размером обычной зажигалки. Сфотографировать самого слона кураторы циркового шоу нам не позволили. Они суеверные, боятся, что сглазим, — уточнил Сергей Юсько.
Ещё один нетипичный случай произошёл 22 июля в обычной тюменской квартире. Тюменка не сумела самостоятельно выдворить на улицу летучую мышь и вызвала на подмогу ТОСЭР.
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