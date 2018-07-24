В Клину до конца года разместят 12 парковок на более чем 400 машино‑мест

Клину в 2018 году в рамках областной программы будет обустроено 12 парковок на 416 машино-мест, сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская

«В Клину в этом (2018 году — ред.) году на муниципальной улично-дорожной сети за счет средств областного и местного бюджетов будет обустроено 12 парковок на 416 машино-мест. Новые парковки появятся как в городе: на улицах Ленинградской, Красной, 50 лет Октября, Демьяновском проезде, так и в сельских населенных пунктах: деревнях Покровке у железнодорожной станции и Тархове», — сказала Сокольская.

По ее словам, на строительство новых парковок будет затрачено порядка 20 миллионов рублей.

По данным Клинского информагентства, все работы должны быть завершены до конца текущего года. Глава городского округа добавила, что сегодня автомобильная парковка — один из важнейших элементов городской инфраструктуры. Количество автомобилей растет, поэтому создание новых парковочных мест просто необходимо.