Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля 

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
10:00 Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
53,1 (факт)
10:00 Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
55,3 (факт)
10:30 Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
10:30 Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
11:00 Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
11:00 Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
11:00 Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
13:00 Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
предв.
Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
16:45 США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
16:45 США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
0,629 млн барр
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2018
Лента — операционные результаты за 2кв2018
О'Кей — операционные результаты за 2кв2018
Полюс — операционные результаты за 2кв2018
Highland Gold — операционные результаты за 2кв2018
Дикси Групп — СД (выборы председателя СД, определении независимых директоров, др. вопросы)