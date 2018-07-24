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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля
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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля 

Прайм 45 минут назад
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
10:00  Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
53,1 (факт)
10:00  Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
55,3 (факт)
10:30  Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
10:30  Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
11:00  Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
11:00  Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
11:00  Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
13:00  Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
предв.
Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
16:45  США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
16:45  США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
23:30  США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
0,629 млн барр
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2018
Лента — операционные результаты за 2кв2018
О'Кей — операционные результаты за 2кв2018
Полюс — операционные результаты за 2кв2018
Highland Gold — операционные результаты за 2кв2018
Дикси Групп — СД (выборы председателя СД, определении независимых директоров, др. вопросы)
Прайм: последние новости
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