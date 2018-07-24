Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июля

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

10:00 Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

53,1 (факт)

10:00 Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)

55,3 (факт)

10:30 Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

10:30 Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)

11:00 Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

11:00 Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)

11:00 Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)

13:00 Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)

предв.

Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

16:45 США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

16:45 США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)

23:30 США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

0,629 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Юнипро — финансовая отчетность по РСБУ за 1П2018

Лента — операционные результаты за 2кв2018

О'Кей — операционные результаты за 2кв2018

Полюс — операционные результаты за 2кв2018

Highland Gold — операционные результаты за 2кв2018