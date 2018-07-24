«АЧС в Калининградской области уже представляет собой чрезвычайную ситуацию»

«Африканская чума свиней в Калининградской области уже представляет собой чрезвычайную ситуацию. Проникновение вируса на крупные свинокомплексы и предприятия по убою свиней свидетельствует о ненадлежащем контроле соблюдения требований биологической безопасности предприятиями. Еще в ноябре 2017 года власти региона заявляли, что крупным свиноводческим предприятиям Калининградской области вирус не угрожает, так как они имеют высокий уровень биологической защиты (3 и 4 компартмент). Однако, как показала практика, пренебрежение обязательными правилами приводит к катастрофическим последствиям.

Негативных последствий удалось бы избежать. Для этого надзорным органам надо было еще с осени 2017 года активно включаться в мероприятия по проверке заявленных предприятиями уровней биологической защиты и соблюдения ветеринарно-санитарных правил. Вокруг крупных свинокомплексов следовало создать 5–10-километровые буферные зоны, в которых бы исключалось содержание домашних свиней в личных подсобных хозяйствах, а в дикой фауне — полная депопуляция дикого кабана.