Ещё
«АЧС в Калининградской области уже представляет собой чрезвычайную ситуацию»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

«АЧС в Калининградской области уже представляет собой чрезвычайную ситуацию» 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
«Африканская чума свиней в Калининградской области уже представляет собой чрезвычайную ситуацию. Проникновение вируса на крупные свинокомплексы и предприятия по убою свиней свидетельствует о ненадлежащем контроле соблюдения требований биологической безопасности предприятиями. Еще в ноябре 2017 года власти региона заявляли, что крупным свиноводческим предприятиям Калининградской области вирус не угрожает, так как они имеют высокий уровень биологической защиты (3 и 4 компартмент). Однако, как показала практика, пренебрежение обязательными правилами приводит к катастрофическим последствиям.
Негативных последствий удалось бы избежать. Для этого надзорным органам надо было еще с осени 2017 года активно включаться в мероприятия по проверке заявленных предприятиями уровней биологической защиты и соблюдения ветеринарно-санитарных правил. Вокруг крупных свинокомплексов следовало создать 5–10-километровые буферные зоны, в которых бы исключалось содержание домашних свиней в личных подсобных хозяйствах, а в дикой фауне — полная депопуляция дикого кабана.
По моему мнению, именно несвоевременные и неэффективные управленческие решения министерства сельского хозяйства Калининградской области и министерства природных ресурсов и экологии региона послужили причиной проникновения АЧС на крупные предприятия отрасли».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодерки Владельцев большегрузов обяжут менять оборудование системы «Платон» Сотрудник Роскосмоса арестован по делу о госизмене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции94
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую160
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью35
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен790
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение