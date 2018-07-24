Самому образцовому дому в Нижнем Новгороде подарили книги для новой библиотеки 

Самому образцовому дому в Нижнем Новгороде подарили книги для новой библиотекиСамый образцовый дом в Нижегородской области получил подарок от Фонда содействия реформирования ЖКХ и Российского книжного союза. Нижегородскому дому образцового содержания передали книги для библиотеки.
На торжественной церемонии 23 июля присутствовали и.о. министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Никонов и председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов. По словам и.о. министра, создание библиотеки способствует знакомству жителей дома друг с другом, является еще одни вариантом общения между соседями. «И федеральные, и региональные власти поддерживают инициативы жителей по участию в управлении МКД», — отметил Владимир Никонов. Также почетные гости открыли новую детскую площадку с покрытием из резиновой крошки, которую ТСЖ установило полностью за счет собственных средств. Звание дома образцового содержания присваивается городской администрацией по итогам конкурса.