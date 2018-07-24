Киров может остаться без муницпальных автобусов

За два последних года предприятие набрало кредитов и займов на сумму более полумиллиарда рублей. При этом на конец 2017-го задолженность по ним составила более 170 миллионов, из них около 33 миллионов уже просрочено.

По словам председателя КСП Елены Мерзляковой, по состоянию на 1 января заложено 11,3 процента зданий, 20 процентов земельных участков, более 60 процентов автобусов. Территория, где расположены автобусный и троллейбусный парки, а также помещение для технического обслуживания и ремонта троллейбусов, находятся в залоге сразу по двум кредитным договорам, то есть перезаложены.

— «АТП» не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, — отметила Мерзлякова. — Все оборотные средства и часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. Наблюдается финансовая неустойчивость, имеется риск неплатежеспособности и банкротства из-за высокой концентрации заемного капитала и зависимости от кредиторов.

Если они обратятся в суд в случае непогашения долга, а тот обратит взыскание на заложенное имущество, в том числе на автобусы, город по сути останется без общественного транспорта: «АТП» перевозит более 70 процентов всех пассажиров в областном центре.

Как крупное предприятие пришло в такое состояние, будучи почти монополистом в сфере общественных перевозок, показала проверка КСП. За прошлый год количество пассажиров, обслуженных «АТП» собственным транспортом, сократилось на 2,5 миллиона человек. Зато число людей, перевезенных транспортом субподрядчиков, выросло на 1,1 миллиона. А небольшой рост прибыли был обусловлен увеличением стоимости проезда в феврале 2017 года на два рубля.

При этом «АТП» еще и выплачивает вознаграждение ООО «Электронный проездной» в размере двух процентов от выручки, полученной от оплаты проезда с использованием транспортной карты, и 1,75 процента — от оплаты проезда наличными. В прошлом году за эти услуги «АТП» заплатило более 24 миллионов рублей. В том числе за аренду транспортных терминалов (валидаторов), которые используют кондукторы. Причем в ряде случаев стоимость аренды одного терминала превысила его собственную стоимость более чем на 10 тысяч рублей.

В 2016 году город передал «АТП» три автобуса, оборудованных специальными устройствами для инвалидов. Но осталось оно только на одном. С двух других устройства сняты и находятся на складе, поскольку «сломались», что вызвало удивление у депутатов. Как они пришли в негодность, если, по словам транспортников, вообще не используются?

Проверяющие выяснили: неэффективно используется не только транспорт, но и многочисленная недвижимость предприятия. Одни помещения пустуют, другие сдаются сторонним лицам без договора, а на третьи вообще нет документации.

Величина чистых активов «АТП» по состоянию на конец прошлого года оказалась меньше размера уставного капитала более чем на 400 миллионов рублей. При этом, как выявила проверка, даже анализ сложившейся ситуации на предприятии не проводился, хотя оно явно идет ко дну.

— Получается, что на протяжении нескольких лет «АТП» проедало активы города, и никто никогда этот вопрос не поднимал. По большому счету собственник предприятия обесценил свои активы на 400 миллионов, — заключила Елена Ковалева

Зато увеличило свои личные активы руководство предприятия. Так, гендиректору «АТП» за досрочное расторжение трудового договора была выплачена компенсация 467 тысяч рублей, в размере шестикратного среднемесячного заработка. Кроме того, в августе 2017 года он неправомерно получил 50 тысяч материальной помощи, а его ежемесячное премирование в размере оклада производилось без всяких на то оснований. Также получали премии другие сотрудники компании.

Хотя финансовая ситуация в «АТП» оставляла желать лучшего, предприятие зачем-то вкладывало деньги в сторонние организации, такие как ООО «УК Ленинского района», «УК Ленинского района города Кирова» и «Общегородская коммунальная служба», на общую сумму в 175 тысяч рублей и ничего не получало взамен.

"АТП" не только должно многочисленным кредиторам, но и ему должны десятки миллионов рублей. Но предприятие не занималось взысканием просроченной дебиторской задолженности и повторно заключало договоры аренды с теми, кто уже должен.

По мнению заместителя главы администрации Кирова Александра Ященко, необходимо финансовое оздоровление предприятия. Первоочередная задача — подготовить план действий, чтобы увеличить стоимость чистых активов. Кроме того, надо проанализировать сеть маршрутов, поскольку депутаты считают, что «АТП» работает далеко не на самых выгодных, а выручку увозят другие перевозчики, которые работают параллельно на этих же направлениях. Делать это необходимо уже сейчас, пока составляется маршрутная сеть на следующий год.

А как у соседей?