Канье Уэст откроет свой ресторан 

Пока Джессика Бил терпит неудачи в ресторанном бизнесе, Канье Уэст, напротив, пытается построить новую империю и покорить очередной Олимп. Музыкант и дизайнер решил открыть свое заведение в Калабасасе, расположенном в округе Лос-Анджелес, где проживает сам Уэст с семьей.
Инсайдер рассказывает, что основой меню ресторана будет comfort food, что вызывает ассоциации с теплыми семейными ужинами и детством. Кажется, именно на этом погорела недавно и Джессика Бил, которая хотела угодить и взрослым, и их детям одновременно. Канье также хочет включить в меню блюда, которые ему готовила его мама, так что фанаты рэпера смогут еще раз прикоснуться к жизни кумира. Стоит ожидать, что помогать Канье в этом нелегком деле будет и его жена Ким Кардашьян — у этой пары получается неплохая бизнес-империя, поэтому и ресторанное дело должно у них пойти в гору.
попкорнnews