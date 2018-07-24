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Россияне не пострадали при пожарах в Греции
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Россияне не пострадали при пожарах в Греции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Российские граждане не пострадали при пожарах в Греции, ставших крупнейшими в истории страны за последние 10 лет. Об этом сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко.
"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация активно перепроверяется нашими консульскими работниками", — заявил Майстренко в эфире телеканала «Россия 24».
В Греции с начала июля установилась необычайно жаркая погода, дневная температура держится на уровне 38-40 градусов. Также играет роль в распространении огня сильный ветер. Пламя охватило территорию между Афинами и Коринфом. По последним данным, в результате пожаров погибли 50 человек.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что ситуация вышла из-под контроля.
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