Россияне не пострадали при пожарах в Греции

Российские граждане не пострадали при пожарах в Греции , ставших крупнейшими в истории страны за последние 10 лет. Об этом сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко.

"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация активно перепроверяется нашими консульскими работниками", — заявил Майстренко в эфире телеканала «Россия 24».

В Греции с начала июля установилась необычайно жаркая погода, дневная температура держится на уровне 38-40 градусов. Также играет роль в распространении огня сильный ветер. Пламя охватило территорию между Афинами и Коринфом. По последним данным, в результате пожаров погибли 50 человек.