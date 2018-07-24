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Лариса Вербицкая оценит «Свободу движения» в Нижнем Новгороде
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Лариса Вербицкая оценит «Свободу движения» в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 48 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Звезда Первого примет участие в социальной акции. Фото Zvezdanutye.comЛариса Вербицкая оценит «Свободу движения» в Нижнем НовгородеВ Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения». Главной звездой мероприятия станет популярная ведущая Лариса Вербицкая.
Любители здорового образа жизни соберутся в Парке «Швейцария» 18 августа. По данным организаторов, от пройдёт с 11.00 до 17.00.
Вход на фестиваль свободный.
В рамках фестиваля будет организован забег. Откроет забег Лариса Вербицкая.
Акция «Свобода движения» уже прошла в Уфе.
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