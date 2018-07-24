Смертность от рака в Подмосковье сократилась в 1,3 раза 

За последние пять лет смертность от онкологии в Подмосковье снизилась в 1,3 раза. Об этом на заседании правительства Московской области заявил губернатор Андрей Воробьев.
По его словам, если в 2013 году на 100 тысяч жителей было 230 случаев онкоболезней, то в 2017-м этот показатель составлял уже 176 случаев.
Как отметил Воробьев, снижения удалось достичь благодаря своевременной диспансеризации, которая позволяет определить онкологию на самой ранней стадии. Так, за первые шесть месяцев этого года диспансеризация в регионе выявила 1600 случаев заболеваний.
«Я бы хотел обратить внимание нашего Минздрава, а также всех глав территорий на Единые дни диспансеризации. На вовлечение жителей в этот очень важный процесс, который позволяет на самых ранних стадиях выявлять и ликвидировать это тяжелое заболевание», — подчеркнул губернатор.
Он также добавил, что 25 июля премьер-министр Дмитрий Медведев посетит онкорадиоцентр в Балашихе. В этот же день глава правительства проведет совещание по вопросам развития онкологических центров в России.