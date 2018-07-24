Смертность от рака в Подмосковье сократилась в 1,3 раза

По его словам, если в 2013 году на 100 тысяч жителей было 230 случаев онкоболезней, то в 2017-м этот показатель составлял уже 176 случаев.

Как отметил Воробьев, снижения удалось достичь благодаря своевременной диспансеризации, которая позволяет определить онкологию на самой ранней стадии. Так, за первые шесть месяцев этого года диспансеризация в регионе выявила 1600 случаев заболеваний.

«Я бы хотел обратить внимание нашего Минздрава , а также всех глав территорий на Единые дни диспансеризации. На вовлечение жителей в этот очень важный процесс, который позволяет на самых ранних стадиях выявлять и ликвидировать это тяжелое заболевание», — подчеркнул губернатор.