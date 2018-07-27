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Подмосковье добилось одного из лучших в мире показателей в онкологии
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Подмосковье добилось одного из лучших в мире показателей в онкологии 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, Московской области удалось достичь одного из лучших в мире показателей по одногодичной летальности и общей смертности от онкологических заболеваний, сообщает «Медвестник».
Это заявление Скворцова сделала 25 июля на совещании под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева после посещения онкорадиологического центра Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. На встрече также присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Татьяна Голикова.
«Важно отметить, что у регионов, которые сумели включить основные координирующие механизмы, показатели уже соответствуют европейским. Мы находимся на территории Московской области. Хочу отметить, что, по последним данным (за первую половину этого года — ред.), одногодичная летальность составила 13,5%. И общая смертность уже ниже среднероссийской, она составила 147 на 100 тысяч. Это один из лучших в мире показателей. То есть наши усилия работают», — сказала министр.
Скворцова отметила, что вместе с тем Россия пока отстает по выявляемости злокачественных новообразований, в том числе на ранней стадии.
«Случаи первичной заболеваемости на треть ниже, чем в странах Европы. И отстаем по показателю одногодичной летальности. Мы сумели выйти на 22,5%, в Евросоюзе этот показатель ниже 16%», — уточнила глава Минздрава.
В Подмосковье функционируют два онкорадиологических центра — в Балашихе и в Подольске, ежедневно в них могут получать лечение 200 человек. Прием пациентов осуществляется с апреля 2018 года, уже пролечено две тысячи человек. Диагностика опухолей осуществляется с помощью методов позитрон-эмиссионной томографии (ПЭТ), сцинтиграфии, магнито-резонансной томографии и компьютерной томографии.
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