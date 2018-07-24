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В ГД не поддержали идею обязать работодателей сообщать о должниках
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В ГД не поддержали идею обязать работодателей сообщать о должниках 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. У судебных приставов достаточно возможностей для взимания средств с должников, поэтому идея обязать работодателя сообщать приставам о приеме на работу должника нецелесообразна, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее на круглом столе по вопросам алиментов глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов предложил обязать работодателей при приеме на работу должников сообщать о таких работниках судебным приставам, а также ограничить их возможности в получении водительских прав.
"В данном случае речь идет об отношениях между гражданином и судебным приставом в рамках исполнительного производства. Какова здесь роль работодателя? Мне кажется, здесь нарушается некая юридическая философия и юридическая природа. Наличие долга никоим образом не должно влиять на взаимоотношения работника и работодателя. А если у человека приличный долг? Принимая это во внимание, работодатель может отказать в трудоустройстве", — заявил РИА Новости Нилов.
Парламентарий считает, что эта тема должна оставаться в плоскости отношений гражданина и судебных приставов, а существующих функций ФССП достаточно для взимания долгов.
"Для этого есть набор инструментов, есть компетентные органы, установленные законодательные нормы, которые позволяют взыскивать с должника денежные средства, а любые ограничения граждан крайне спорны и должны внимательно рассматриваться, а также ни в коем случае не привести к отказам в трудоустройстве, к дополнительной нагрузке на работника и работодателя", — отметил Нилов.
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