Поклонская провалилась в рейтинге эффективности депутатов Госдумы 

Если вы посмотрите на показатели Поклонской — они не просто низкие, а очень низкие. Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя новый рейтинг эффективности депутатов Госдумы.
В опубликованном во вторник Четвертом интегральном рейтинге коэффициентов полезности депутатов Госдумы Наталья Поклонская, несмотря на медийную активность, заняла лишь 59-ю строчку, а ее суммарный КПД равняется 36 пунктам.
Для сравнения: трое лидеров рейтинга Павел Крашенников, Ирина Яровая и Александр Жуков (все трое из «Единой России»), набрали 72.5, 72 и 69.2 пункта соответственно.
«Если вы посмотрите на показатели Поклонской — они не просто низкие, а очень низкие. И по работе в Госдуме (не вошла в топ-50), и электоральные показатели (42-я позиция) у нее могли бы быть повыше, и крымские эксперты очень низко оценивают ее депутатскую работу (42-я позиция). Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо. При этом у нее высокий рейтинг цитируемости (5-я позиция), потому что она постоянно участвует в каких-то скандалах, которые, в общем-то, не очень связаны с обязанностями депутата», — пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, который участвовал в подготовке рейтинга.
С таким мнением согласился и его соавтор, президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев.
«У Поклонской очень высокий показатель медийности, но большая часть ее медийности связана не с депутатской работой, а с теми скандалами, в которых она участвует. У нас есть второй такой депутат — Леонид Слуцкий, у которого очень высокий показатель медийности. Но если изъять из его рейтинга скандальность — он упадет ниже 50-го места. То есть, депутаты могут погнаться за сиюминутным хайпом, но мы же видим, за счет чего этот хайп достигается и говорим об этом», — пояснил Гусев.
«С другой стороны, на первом месте по критерию цитируемости и медийности находится депутат Яровая. Обратите внимание на качество ее показателей, такой рейтинг практически на 99% связан с ее деятельностью как депутата Госдумы», — подчеркнул Мартынов. Таким образом, медийную активность Яровой эксперты считают более престижной, чем активность Поклонской.
В Москве во вторник состоялась презентация Четвертого интегрального рейтинга «Коэффициент полезности депутатов нижней палаты Российского парламента — КПДГД4», который подготовила группа политологов. Авторы исследования огласили список топ-50 депутатов на основании четырех неравнозначных индексов, также представив выводы о вовлеченности парламентариев в нынешние региональные кампании, и их влиянии на остальные индексы.