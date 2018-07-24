Поклонская провалилась в рейтинге эффективности депутатов Госдумы

В опубликованном во вторник Четвертом интегральном рейтинге коэффициентов полезности депутатов Госдумы Наталья Поклонская, несмотря на медийную активность, заняла лишь 59-ю строчку, а ее суммарный КПД равняется 36 пунктам.

«Если вы посмотрите на показатели Поклонской — они не просто низкие, а очень низкие. И по работе в Госдуме (не вошла в топ-50), и электоральные показатели (42-я позиция) у нее могли бы быть повыше, и крымские эксперты очень низко оценивают ее депутатскую работу (42-я позиция). Она может быть прекрасным человеком, но как парламентарий выглядит слабо. При этом у нее высокий рейтинг цитируемости (5-я позиция), потому что она постоянно участвует в каких-то скандалах, которые, в общем-то, не очень связаны с обязанностями депутата», — пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, который участвовал в подготовке рейтинга.

С таким мнением согласился и его соавтор, президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев

«У Поклонской очень высокий показатель медийности, но большая часть ее медийности связана не с депутатской работой, а с теми скандалами, в которых она участвует. У нас есть второй такой депутат — Леонид Слуцкий, у которого очень высокий показатель медийности. Но если изъять из его рейтинга скандальность — он упадет ниже 50-го места. То есть, депутаты могут погнаться за сиюминутным хайпом, но мы же видим, за счет чего этот хайп достигается и говорим об этом», — пояснил Гусев.

«С другой стороны, на первом месте по критерию цитируемости и медийности находится депутат Яровая. Обратите внимание на качество ее показателей, такой рейтинг практически на 99% связан с ее деятельностью как депутата Госдумы», — подчеркнул Мартынов. Таким образом, медийную активность Яровой эксперты считают более престижной, чем активность Поклонской.