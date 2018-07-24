На сцене Свердловского драмтеатра состоятся показы постановок Хабаровского театра драмы в рамках проекта «Большие гастроли» 

На сцене Свердловского государственного академического театра драмы с 3 по 9 августа пройдут гастрольные показы спектаклей Хабаровского краевого театра драмы. В общей сложности уральские зрители смогут увидеть восемь постановок.
Напомним, в июне на двух театральных площадках Хабаровска выступили артисты труппы Свердловского академического театра драмы — проект был реализован в рамках межрегионального направления федеральной программы «Большие гастроли».
«Свердловский государственный академический театр драмы не впервые становится участником перекрестных гастролей. Уверена, что взаимный театральный обмен между Свердловской областью и Хабаровским краем обогатит культурную жизнь обоих регионов и подарит зрителям незабываемые впечатления и яркие эмоции», — отмечает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Гастрольную программу Хабаровского театра драмы откроет спектакль «В омуте любви» по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка «На золотом дне» — это своего рода дань уважения принимающей стороне, городу, где писатель создал свои лучшие произведения. Режиссер постановки — Эдуард Ливнев, известный по своим работам в Театре Российской армии, Московском театре сатиры и Театре имени Владимира Маяковского.
Также в афише — спектакль «Бесконечный апрель» по пьесе уральского драматурга Ярославы Пулинович, комедия Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы». Кроме того, в ходе гастролей будет представлен специальный проект: состоится презентация пьесы Аси Волошиной «Аппликации». Инструментом для воплощения эмоциональной палитры пьесы выступает в том числе хореография артистов, больше похожая на пластическую импровизацию вокруг определенных режиссером ключевых «точек». Движение становится контрапунктом к произносимым исполнителями словам: вместе они создают на сцене особый смысловой ряд. «Аппликации» будут показаны для ограниченного круга зрителей на малой сцене. Познакомиться с полной афишей гастрольных показов можно на официальном сайте Свердловского театра драмы.