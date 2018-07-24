Ещё
На сцене Свердловского драмтеатра состоятся показы постановок Хабаровского театра драмы в рамках проекта «Большие гастроли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Femen покончила с собой
Основательница Femen покончила с собой

На сцене Свердловского драмтеатра состоятся показы постановок Хабаровского театра драмы в рамках проекта «Большие гастроли» 

Информационный портал Свердловской области 52 минуты назад
На сцене Свердловского государственного академического театра драмы с 3 по 9 августа пройдут гастрольные показы спектаклей Хабаровского краевого театра драмы. В общей сложности уральские зрители смогут увидеть восемь постановок.
Напомним, в июне на двух театральных площадках Хабаровска выступили артисты труппы Свердловского академического театра драмы — проект был реализован в рамках межрегионального направления федеральной программы «Большие гастроли».
«Свердловский государственный академический театр драмы не впервые становится участником перекрестных гастролей. Уверена, что взаимный театральный обмен между Свердловской областью и Хабаровским краем обогатит культурную жизнь обоих регионов и подарит зрителям незабываемые впечатления и яркие эмоции», — отмечает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
Гастрольную программу Хабаровского театра драмы откроет спектакль «В омуте любви» по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка «На золотом дне» — это своего рода дань уважения принимающей стороне, городу, где писатель создал свои лучшие произведения. Режиссер постановки — Эдуард Ливнев, известный по своим работам в Театре Российской армии, Московском театре сатиры и Театре имени Владимира Маяковского.
Также в афише — спектакль «Бесконечный апрель» по пьесе уральского драматурга Ярославы Пулинович, комедия Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы». Кроме того, в ходе гастролей будет представлен специальный проект: состоится презентация пьесы Аси Волошиной «Аппликации». Инструментом для воплощения эмоциональной палитры пьесы выступает в том числе хореография артистов, больше похожая на пластическую импровизацию вокруг определенных режиссером ключевых «точек». Движение становится контрапунктом к произносимым исполнителями словам: вместе они создают на сцене особый смысловой ряд. «Аппликации» будут показаны для ограниченного круга зрителей на малой сцене. Познакомиться с полной афишей гастрольных показов можно на официальном сайте Свердловского театра драмы.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
ФАС России и правительство Свердловской области договорились о совместной работе по развитию конкуренции в регионе Евгений Куйвашев поблагодарил всех организаторов крупных и статусных мероприятий, череда которых прошла на Среднем Урале Свердловская область готовится в шестой раз отметить День пенсионера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции97
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую163
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью35
Максакова потеряла сына в его день рождения14
Путина попросили спасти Йемен790
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение