На сцене Свердловского драмтеатра состоятся показы постановок Хабаровского театра драмы в рамках проекта «Большие гастроли»

На сцене Свердловского государственного академического театра драмы с 3 по 9 августа пройдут гастрольные показы спектаклей Хабаровского краевого театра драмы. В общей сложности уральские зрители смогут увидеть восемь постановок.

Информационный портал Свердловской области: последние новости

ФАС России и правительство Свердловской области договорились о совместной работе по развитию конкуренции в регионе

Евгений Куйвашев поблагодарил всех организаторов крупных и статусных мероприятий, череда которых прошла на Среднем Урале

Свердловская область готовится в шестой раз отметить День пенсионера