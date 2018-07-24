Пенсионеры Ясенева хотят говорить по-английски

В центре досуга и спорта «Соц-Ин» в рамках программы «Московское долголетие» начали работать курсы английского языка. У жителей района Ясенева они пользуются большим успехом.

Студенты-пенсионеры уже начали изучать грамматику и пополнять словарный свой запас. Присоединиться к группе занимающихся можно в любой момент.

Педагоги напомнили, что изучение иностранных языков — это прекрасная тренировка памяти и замечательная возможность лучше узнать мировую культуру. Занятия проходят два раза в неделю по адресу: улица Вильнюсская, д. 8, корп. 2.